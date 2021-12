Suspeito de furto roubou carro-patrulha após ser solto do posto da GNR

JN Hoje às 14:39 Facebook

Um homem de 22 anos foi detido por furto qualificado e resistência e coação de funcionário em Gaia. Momentos antes tinha sido detido por tentativa de furto. Foi libertado e à saída do posto, arrombou e furtou um carro-patrulha. Foi novamente detido pouco depois.

Ao início da madrugada desta quinta-feira, os militares detiveram um homem por tentativa de furto de viatura, em Arcozelo. Após ser identificado e detido, o suspeito foi colocado em liberdade. À saída do posto da Guarda, arrombou e furtou uma viatura policial que se encontrava estacionada e devidamente fechada no exterior.

Os militares encetaram de imediato diligências que culminaram com a localização da viatura furtada, com o suspeito no seu interior, a pouca distância do posto de onde tinha sido levada.

O homem foi novamente detido, desta vez por furto qualificado e por resistência e coação a funcionário.

Ainda hoje será submetido a primeiro interrogatório judicial para apresentação das medidas de coação necessárias.