Suspeito de violar, agredir e ameaçar ex-funcionária que queria acabar relação

A Polícia Judiciária deteve um homem, suspeito de agredir e violar uma ex-funcionária, com quem tinha mantido uma relação, em Lousada. O detido ameaçava divulgar conteúdos íntimos da vítima.

De acordo com comunicado da PJ enviado às redações esta terça-feira, o arguido, ex-patrão da vítima, não se conformou com "a pretensão desta em terminar a relação amorosa que mantinham", constrangendo-a "à manutenção do relacionamento sexual sob a ameaça de divulgação de conteúdos íntimos que, ilegitimamente, tinha na sua posse".

Durante um ano, o suspeito ameaçou divulgar as imagens junto de familiares e no local de trabalho da vítima, que agredia fisicamente. De acordo com a PJ, a pressão aumentou a partir do momento em que a mulher apresentou queixa às autoridades.

Os factos foram comunicados à Judiciária, que, através da Diretoria do Norte, conseguiu recolher indícios da prática dos crimes de que o homem é suspeito: violação, ofensas à integridade física, ameaças e devassa da vida privada.

O detido, de 60 anos e aposentado, sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.