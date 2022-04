Suspeito de violência doméstica prometeu ir à esquadra mas fugiu para a Suíça

Óscar Queirós Hoje às 18:56 Facebook

Tinha oito caçadeiras e centena e meia de munições numa garagem de casa da ex-mulher.

No passado fim de semana, a PSP de Vila Real recebeu a participação de uma mulher, residente naquela cidade, contra o companheiro, por alegada violência doméstica. Sendo um crime "prioritário", a PSP colocou-se imediatamente em campo e, ao fim de algumas horas, conseguiu contactar o alegado agressor, chamado Vitorino.

Depois de negar as agressões, prontificou-se a ir à esquadra "esclarecer tudo", mas não apareceu. Com a anuência do Ministério Público, agentes da Esquadra de Investigação Criminal daquela cidade deslocaram-se à residência que constava dos documentos do suspeito, em Várzea de Abrunhais (Lamego), e constataram que, afinal, quem lá morava era a ex-mulher de Vitorino.

Informada de que os agentes tinham mandados de busca para a residência, a mulher contou que ali "não havia nada", mas que ele tinha um pequeno armazém, "fechado à chave", no fundo no quintal. Arrombada a porta, os polícias encontraram oito caçadeiras, "todas modernas" e 140 munições. Tinha ainda duas bestas, devidamente municiadas.

Os agentes tentaram por várias vezes contactar o suspeito, nomeadamente através de familiares, mas este não respondeu a nenhum dos apelos. Só quando percebeu que lhe tinham descoberto o esconderijo e apreendido as armas ali guardadas, decidiu responder às chamadas para dizer que as "armas eram legais". No decorrer da conversa, e sem se comprometer a regressar a Vila Real, a Polícia percebeu que ele tinha fugido para a Suíça, na companhia da mulher, que o tinha denunciado no fim de semana.

O MP de Vila Real ditará como prosseguirá o processo.