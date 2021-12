Suspeito de violência doméstica tinha espingarda e arco e flechas em casa

A GNR apreendeu uma espingarda, munições, e um arco e flechas, na habitação de um casal com histórico de violência doméstica em Valença.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a apreensão ocorreu no âmbito de uma investigação por violência doméstica, que decorria desde setembro.

"Os militares da Guarda apuraram que o suspeito, de 57 anos, agredia física e verbalmente a sua esposa de 56 anos", relata a GNR, referindo que ao dar cumprimento a dois mandados de buscas domiciliárias e um em veículo, foram apreendidos um espingarda de ar comprimido de calibre 5,5 mm, 98 munições de calibre 12, um arco e quatro flechas, um carregador e um frasco de chumbos de caça.

O suspeito foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo.