Suspeitos de espancarem imigrante em Olhão já estão identificados

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, assegurou este sábado que os jovens suspeitos de terem espancado um imigrante, em Olhão, já estão identificados pela PSP. A agressão, filmada e divulgada nas redes sociais, não terá sido um caso isolado.

"Há já identificação do núcleo de pessoas que estavam nesse grupo, que agrediu de forma bárbara este jovem cidadão de origem exterior ao nosso país", afirmou, em Macedo de Cavaleiros, José Luís Carneiro, adiantando que "é muito provável" que, "durante a próxima semana", haja "informação pública e rigorosa" sobre o caso.

"São comportamentos inaceitáveis e que têm de ser exemplarmente punidos", acrescentou o governante.

PUB

O ministro da Administração Interna revelou, ainda, que a agressão em causa não terá sido um caso isolado. "A Polícia de Segurança Pública detetou entretanto outras circunstâncias equivalentes àquelas que se verificaram com este jovem. As investigações estão em fase bastante avançada", sublinhou.

Em causa está a agressão com paus, ao murro e ao pontapé de um homem aparentemente de origem hindustânica, com o objetivo de lhe roubar o dinheiro que pudesse ter numa mochila. A determinada altura, um dos agressores tentou ainda incendiar o cabelo da vítima.

Alto Comissariado condena agressão

De acordo com o Alto Comissariado para as Migrações (ACM), que está já a acompanhar a situação, o espancamento aconteceu no passado dia 25 de janeiro.

"O ACM, através do Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes (CNAIM) Algarve está a acompanhar a situação e, em estreita articulação com a Polícia de Segurança Pública (PSP), ativou todos os meios para disponibilizar todo o apoio que for necessário a este cidadão", refere, em comunicado, o organismo.

Na nota, o ACM condena ainda "veementemente a agressão bárbara, violenta e injustificável contra o cidadão imigrante".