Suspeitos de roubo violento detidos e libertados no mesmo dia

A Polícia Judiciária de Braga deteve, esta terça-feira, vários suspeitos do roubo violento a uma moradia de Barcelos. Porém, horas depois, a mulher e os quatro homens foram libertados. Todos são suspeitos de, em fevereiro deste ano, terem forçado a entrada numa habitação e manietado, com braçadeiras, o casal e os dois filhos que ali residem. A família foi ainda agredida até revelar a localização dos objetos de valor e uma avultada quantidade de dinheiro.

Tal como o JN então reportou, um grupo entrou dentro da casa e surpreendeu um casal, ele de 50 anos e ela de 47, mais os dois filhos, de 19 e 24 anos. Manietaram-nos com braçadeiras nas mãos e nos pés e agrediram-nos até as vítimas revelarem onde se encontravam os objetos de valor, que foram de seguida roubados pelos encapuzados.

As vítimas ficaram com ferimentos graves na cabeça e no corpo, tendo sido na ocasião transportadas pelos Bombeiros Voluntários de Barcelos ao Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga, onde foram tratadas face aos múltiplos ferimentos sofridos, já depois de terem sido agredidas e fechadas num dos quartos da ampla moradia de luxo. Os assaltantes fugiram com ouro e dinheiro.