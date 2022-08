Taxista agredido e roubado por três clientes no Porto

Roberto Bessa Moreira Hoje às 21:02 Facebook

Sexagenário continua internado devido aos ferimentos sofridos. Agressores em fuga estão a ser procurados pelas autoridades

Um taxista, de 68 anos, foi ameaçado com facas, agredido e roubado por três jovens, na madrugada desta segunda-feira, junto ao Bairro do Lagarteiro, no Porto. A vítima permanece hospitalizada devido aos ferimentos sofridos, enquanto os agressores continuam a ser procurados pelas autoridades.

O motorista, que trabalha para a empresa Manuel Seixas, estava parado na praça de táxis situada no Campo 24 de Agosto, no Porto, quando, pelas 2.30 horas, foi abordado por três jovens. Estes encomendaram uma viagem até ao Bairro do Lagarteiro e o trajeto decorreu sem problemas.

Contudo, à chegada ao bairro portuense, os três homens começaram por ameaçar o taxista com facas, depois agrediram-no violentamente e, no final, roubaram-lhe 60 euros e o telemóvel. Também levaram a chave do táxi para que a vítima não pudesse abandonar o local.

O taxista teve de receber assistência médica e de ser levado para o hospital, onde continua internado devido à gravidade dos ferimentos sofridos. Já os agressores permanecem em fuga e a serem procurados pelas autoridades após o roubo ter sido, ainda na madrugada de segunda-feira, comunicado à PSP.