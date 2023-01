Taxista detido em Lisboa por cobrar mais 20 euros por uma viagem

A PSP, através da Divisão de Segurança Aeroportuária, deteve um taxista, com 32 anos, por especulação, no Aeroporto de Lisboa. O suspeito havia cobrado mais 19,90 euros sobre o preço real do transporte.

O motorista foi intercetado pela PSP, na quarta-feira, e a viatura foi cautelarmente apreendida, "aguardando-se apreciação de entidade judicial", referiu, em comunicado, a Polícia.

"A PSP prosseguirá neste esforço constante, fazendo face a um fenómeno que tende a repetir-se de modo continuado, prejudicando a economia nacional, a imagem de Portugal junto dos turistas que nos visitam e também os profissionais do setor", lê-se na nota.

O detido foi constituído arguido, prestou Termo de Identidade e Residência e foi notificado para comparecer em primeiro interrogatório de arguido detido.