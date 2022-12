Taxista morto à facada em Sintra

Um motorista de táxi, com cerca de 40 anos, foi morto esta madrugada, em Rio de Mouro, Sintra. O corpo foi encontrado no exterior da viatura apresentando diversas perfurações no tórax.

O alerta para a PSP chegou, via 112, cerca das 3.10 horas dando conta de um carro parado na faixa de rodagem e um corpo prostrado no solo, na Rua Principal, em Rio de Mouro, Sintra.

A Policia fez deslocar diversos meios para o local e acionou os bombeiros, mas já nada havia a fazer pelo taxista, que apresentava diversas perfurações no tórax, que se presume terem sido feitas com uma arma branca.

O óbito foi declarado no local e a PSP isolou a área para preservar o cenário do crime, tendo comunicado o caso à Polícia Judiciária, a quem competirá a investigação desta morte.