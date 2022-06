Tenta estrangular a mãe por esta recusar-se a dar-lhe dinheiro

Um homem de 45 anos tentou estrangular a mãe, de 71, na tarde desta quinta-feira, na casa que partilhavam, em Duas Igrejas, Penafiel.

Ao que o JN apurou, a agressão ocorreu quando o indivíduo, que tem problemas psicológicos e é viciado em jogo, iniciou uma discussão com a mãe, por esta se recusar a dar-lhe dinheiro, para alimentar o seu vício do jogo.

Perante a recusa da progenitora e num ataque de fúria, o indivíduo, já reformado, partiu vários objetos no seu quarto e, depois, dirigiu-se à mãe, com uma vassoura na mão, a quem ordenou que fosse limpar o que tinha estragado. Como a mãe não acatou à ordem, o filho agarrou-a com as mãos no pescoço e tentou estrangulá-la. Foi impedido por uma irmã, que, entretanto, chegou à habitação e evitou o pior.

A GNR de Penafiel foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência. O homem, que já esteve várias vezes internado nas unidades de psiquiatria dos Hospitais Magalhães Lemos e Padre Américo, foi depois encaminhado pelos Bombeiros Voluntários de Penafiel para a Psiquiatria do Hospital de São João, no Porto, onde ficou novamente internado.

A idosa foi assistida na habitação e não teve necessidade de receber tratamento hospitalar.

O indivíduo agora internado, será acusado de um crime de violência doméstica e deverá ser ouvido por um juiz, quando tiver condições psicológicas para perceber a dimensão criminal do crime que cometeu.