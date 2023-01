Tentam matar em guerra por territórios de entregas de comida

T.R.A. Hoje às 12:47 Facebook

Três homens foram detidos por tentativa de homicídio na Covilhâ. Em causa está uma disputa entre duas famílias por causa de territórios exclusivos de entrega de refeições.

Os factos em causa ocorreram em outubro de 2022 quando foram efetuados vários disparos com arma de fogo. Segundo um comunicado da PJ, as tentativas de homicídio terão sido cometidas na Covilhã e "num contexto de conflitualidade existente entre duas famílias, por motivo da disputa de territórios exclusivos para o exercício da atividade de entrega de refeições e takeaway, naquela mesma cidade".

A PJ da Guarda realizou seis buscas domiciliárias e seis não domiciliárias, tendo detido três homens, com idades entre os 21 e os 50 anos, com a colaboração operacional de vários elementos do Comando da GNR de Castelo Branco e da Covilhã, assim como da PSP desta mesma cidade.

Os detidos, serão apresentados às competentes autoridades judiciárias, tendo em vista a realização de interrogatório judicial e a aplicação das adequadas medidas de coação.