Tentou agredir mulher e militar com um paralelo num posto da GNR

Salomão Rodrigues Hoje às 08:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem com cerca de 50 anos foi detido por tentar agredir a mulher e um guarda com um paralelo, no posto da GNR da Feira, no sábado à noite.

O homem, residente na Freguesia de Fornos, com historial de violência doméstica, estava proibido pelo tribunal de se aproximar ou contactar com a mulher.

Perseguiu a vítima até ao posto da GNR e tentou forçar a entrada no edifício.

Na presença de uma patrulha, que entretanto chegou ao posto, ainda terá tentado agredir a mulher.

Foi detido por suspeita do crime de violência doméstica e de resistência e coação sobre funcionário.