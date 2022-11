Tentou agredir policias em São João da Madeira e foi detido

A PSP de São João da Madeira deteve um homem de 55 anos, desempregado, por injúrias e tentativa de agressão contra polícia.

De acordo com a PSP, após denúncia telefónica a dar conta de estar a ocorrer um crime de violência doméstica numa residência em São João da Madeira, "esta Polícia deslocou-se, de imediato, para o local, tendo intercetado o suspeito junto a uma das janelas, a qual apresentava danos no estore".

É acrescentado que o suspeito, tendo-se sentido mal, prostrou-se no solo, motivo pelo qual foram solicitados meios de socorro, via 112. "No entanto, enquanto aguardava a chegada da ambulância, o suspeito passou a injuriar o polícia".

PUB

Já no serviço de urgências do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, "o suspeito tentou agredir, por mais que uma vez, o mesmo polícia, no tronco e face, pelo que lhe foi dada voz de detenção".

Após ter deixado o hospital, foi conduzido às instalações policiais, onde foi notificado para comparecer nos Serviços do Ministério Público do Tribunal Judicial de São João da Madeira.