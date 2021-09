Tentou asfixiar mulher e foi detido em flagrante pela GNR

Salomão Rodrigues Hoje às 12:48 Facebook

A GNR da Feira deteve um homem de 34 anos, por violência doméstica sobre a esposa. Estaria a tentar a asfixiar a mulher, quando foi detido pela patrulha.

A GNR informa que, na sequência de uma denúncia de violência doméstica, os militares da Guarda deslocaram-se ao local e presenciaram o suspeito a exercer violência física, numa tentativa de asfixiar a vítima, a sua mulher, de 45 anos.

Para o efeito, usou um objeto contundente com cabo de ferro, motivo que levou à sua detenção em flagrante. Durante as diligências policiais apurou-se que a vítima sofria de violência doméstica há cerca de 25 anos, nomeadamente ameaças e violência psicológica, tendo sido assistida pelos Bombeiros de Santa Maria da Feira após o episódio de violência.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de proibição de residir na mesma habitação que a ofendida e de se aproximar dela, controlado por pulseira eletrónica. Foi ainda proibido de contactar, por qualquer meio, com a ofendida, e obrigado a submeter-se a avaliação médica do estado de dependência alcoólica e respetivo tratamento