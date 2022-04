Tentou entrar no avião com 4792 doses de cocaína escondidas na almofada

Reis Pinto Hoje às 16:08 Facebook

A PSP deteve, no Aeroporto Humberto Delgado, um homem, de 23 anos, que tentava embarcar num voo com quase 4800 doses de cocaína escondidas numa almofada.

O passageiro foi detido, no sábado, por agentes da Divisão de Segurança Aeroportuária, após o segurança que fazia o rastreio de bagagem de cabine no Terminal 1, ter visto no RX uma imagem suspeita, havendo necessidade de revistar a mala.

As suspeitas saíram reforçadas quando o passageiro começou a fugir, mas rapidamente foi possível a sua interceção. E o RX não mentia, pois dentro de uma almofada foi possível apreender 4792,15 doses individuais de cocaína dividida em 85 embalagens.

Ouvido em primeiro interrogatório judicial, ficou em prisão preventiva.