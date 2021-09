Tentou matar companheira a tiro em Armação de Pêra

RP Hoje às 10:33 Facebook

A Polícia Judiciária deteve em Armação de Pêra, no Algarve, um homem, com 59 anos, que tentou matar a companheira a tiro, este sábado, quando ela seguia na rua.

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Portimão, e com a colaboração da GNR de Armação de Pera, deteve o suspeito, que no sábado, ao final da tarde, e em plena via pública, disparou contra a companheira.

A vítima teve de ser transportada ao hospital, encontrando-se fora de perigo.

O detido foi submetido a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.