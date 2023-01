Tentou matar homem a tiro por motivos passionais

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um indivíduo, com 47 anos, que tentou matar um homem a tiro, em Tomar. Razões passionais terão estado na origem da agressão.

De acordo com a PJ, a vítima, com 43 anos, encontrava-se "no espaço exterior de um café, na zona de Tomar" quando foi atingido com disparo na zona do peito. Foi prontamente assistido, encontrando-se clinicamente estável e fora de perigo.

"A pronta ação da GNR de Tomar, permitiu identificar o suspeito, sendo montado dispositivo policial, que conduziu à sua localização, entrega ao dispositivo da PJ que procedia às diligências investigatórias no terreno e formalização da sua detenção, fora de flagrante delito, indiciado pelo crime de homicídio na forma tentada e detenção de arma proibida", refere a PJ, sublinhando que "o suspeito terá praticado os factos por motivos passionais".

"Releva-se a excelente articulação e colaboração da GNR de Tomar, com a investigação desenvolvida pela Polícia Judiciária. O detido vai ser presente às competentes autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação de adequadas medidas de coação", conclui a Judiciária.