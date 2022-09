Tentou matar homem em acidente em Reguengos de Monsaraz

JN/Agências Hoje às 18:53 Facebook

A Polícia Judiciária anunciou, esta sexta-feira, que deteve um homem, de 38 anos, que alegadamente tentou matar outro num acidente rodoviário em Reguengos de Monsaraz (Évora), provocando-lhe "múltiplas fraturas e lesões", pelo que permanece em internamento hospitalar.

Em comunicado, a PJ revelou que procedeu à detenção do suspeito através da Unidade Local de Investigação Criminal (ULIC) de Évora, por existirem "fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada" com uso de viatura.

Segundo a polícia de investigação criminal, "os factos foram praticados na comarca de Reguengos de Monsaraz", no final do dia da passada quarta-feira.

A vítima, um "cidadão com 31 anos de idade, foi intencionalmente abalroado pela viatura do perseguidor quando seguia no seu motociclo", relatou a PJ.

Em consequência, o motociclista sofreu "múltiplas fraturas e lesões nas zonas abdominal, torácica, cervical, membros inferiores e superiores" e permanece "ainda em internamento hospitalar", pode ler-se no comunicado.

Os atos delituosos terão acontecido "na sequência de disputas frequentes por motivos fúteis, numa estrada de acesso à vila de Reguengos de Monsaraz, tendo o suspeito encetado de imediato fuga, que terminou por despiste da viatura em que seguia", acrescentou a PJ.

O homem detido já foi, entretanto, presente a primeiro interrogatório judicial, "para aplicação das medidas de coação adequadas", mas a Polícia Judiciária não divulgou as mesmas.

A Lusa tentou contactar várias fontes da PJ, mas não conseguiu obter esclarecimentos adicionais.