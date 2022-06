Tentou matar homem por ciúmes e fugiu mas foi travado por populares

A PSP deteve um homem que tentou matar outro com quem tinha conflitos por causa de uma mulher que cortejava. O suspeito abordou a vítima na rua, na Moita, e apontou-lhe uma arma de fogo ao peito. No entanto, a pistola encravou.

O caso ocorreu no dia 19 de junho e o suspeito foi travado por populares quando tentava a fuga. Foi detido pela PSP e está em prisão preventiva.

O crime terá sido motivado por ciúmes. O suspeito partiu em busca da vítima para a matar depois de ter visto uma fotografia do rival com uma mulher com quem pretendia manter uma relação amorosa. Nesse momento, afirmou que, se os visse juntos, os mataria.

O suspeito foi detido e presente a tribunal para aplicação de medidas de coação. Ficou em prisão preventiva, indiciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada, detenção de arma proibida, ameaça agravada e ofensa à integridade física. Este último motivado por uma agressão anterior à mulher com quem queria ter uma relação, por não concordar com a roupa que ela estava a usar.