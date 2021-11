Tentou matar irmão com arma branca

JN Hoje às 14:58 Facebook

Um homem de 19 anos foi detido por tentativa de homicídio qualificado, na Ribeira Brava, Madeira. Em setembro atingira o irmão, de 25 anos, com vários golpes de arma branca.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária, o crime ocorreu na madrugada do passado dia 9 de setembro nas imediações da casa de ambos, na freguesia do Campanário. Os irmãos entraram em conflito e o mais novo agrediu o mais velho com vários golpes de arma branca na zona do tórax.

O agressor foi detido, fora de flagrante delito, esta manhã de quinta-feira pela Polícia Judiciária da Madeira, em cumprimento de mandado emitido pelo Ministério Público - DIAP de Ponta do Sol.

O detido vai ser apresentado a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.