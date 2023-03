Tentou matar seguranças a tiro após ser expulso de discoteca

Um homem com 43 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Setúbal depois de ter tentado matar a tiro os seguranças que o expulsaram de um espaço de diversão noturna na Quinta do Conde, em Sesimbra.

A arma do suspeito, uma pistola de alarme transformada, rebentou na mão deste, após ter sido disparada três vezes contra as vítimas, que não foram atingidas.

O caso ocorreu na madrugada de sábado. O suspeito, cliente no espaço de diversão noturna foi expulso após conflitos no interior. Alegou que lhe tinham roubado a bebida e queria tirar satisfações com a gerência.

PUB

No exterior, o suspeito dirigiu-se à sua viatura, onde tinha uma arma de fogo e regressou ao espaço, disparando três vezes contra a porta onde os seguranças se encontravam. A arma acabou por rebentar na sua mão, razão pela qual não disparou mais vezes.

O homem acabou por fugir do local, mas as vítimas anotaram a sua matrícula e deram conta à GNR que acorreu ao espaço após ser alertada. Os militares conseguiram localizar e intercetar a viatura e o suspeito ainda na mesma madrugada em Setúbal. A PJ foi chamada ao local e deteve o homem, que tinha na sua posse parte da arma que usou para disparar.

O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial e viu o juiz aplicar a medida de coação mais severa, prisão preventiva. Está indiciado de dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada.