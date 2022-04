Tentou roubar carro no Porto e ficou espetado em gradeamento de escola

Reis Pinto Hoje às 17:17, atualizado às 17:28 Facebook

Um homem, com cerca de 40 anos, ficou ferido, na tarde desta quarta-feira, após ter ficado espetado no gradeamento da Escola Secundária Fontes Pereira de Melo, no Porto. O indivíduo estava em fuga depois de ter tentado roubar um carro por carjacking, na Rua de Eugénio de Castro.

O homem abordou a condutora de um carro, cerca das 15.50 horas, apontou-lhe uma arma, que posteriormente se apurou ser falsa, e tentou tirá-la da viatura, mas em vão.

Pôs-se imediatamente em fuga, mas a tentativa de roubo foi vista por várias pessoas, que de imediato alertaram a PSP, que iniciou uma perseguição ao assaltante.

A fuga não durou muito, uma vez que o indivíduo ficou preso no gradeamento da escola ao tentar transpô-lo, obrigando à intervenção do INEM, que o estabilizou no local. Foi depois conduzido ao Hospital de Santo António.