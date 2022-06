Tentou subornar GNR e acabou detido

Um homem de 78 anos foi detido pela GNR da Feira por incorrer no crime de corrupção ativa. Tentou subornar uma patrulha da GNR, quando foi mandado parar pelas autoridades após cometer uma infração do código da estrada.

De acordo com o comando de Aveiro, durante uma ação de patrulhamento, os militares detetaram um condutor a cometer uma infração, pelo que foi dada a ordem de paragem para proceder à fiscalização.

No momento da abordagem e depois de acusar uma taxa de álcool no sangue superior à permitida na lei, "o suspeito tentou oferecer aos militares uma quantia monetária com a inequívoca intenção de fugir às consequências legais das infrações praticadas".

Perante esta conduta o suspeito foi detido, tendo sido apreendida a quantia.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira