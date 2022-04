Terapeuta condenado a três anos de prisão por violação de paciente em Felgueiras

Um terapeuta ocupacional e osteopata de Felgueiras foi condenado a três anos de prisão efetiva por um crime de abuso sexual, cometido contra uma paciente, que procurou os serviços da clínica para tratar contraturas musculares.

O crime ocorreu em julho de 2020, quando a vítima se deslocou, pela segunda vez, à clínica de Adelino F., de 49 anos, para aliviar uma dor devido a contraturas musculares.

Nessa consulta com o terapeuta ocupacional e osteopata e, à semelhança do que aconteceu na primeira por indicação do profissional de saúde, a mulher despiu a roupa, ficando em roupa interior deitada na marquesa.

Durante o tratamento, Adelino F. foi dando indicações à paciente sobre as formas em que esta se devia posicionar na marquesa. A determinada altura, e sob pretexto de que estaria a movimentar-se incorretamente e precisava de a ajudar, molestou-a sexualmente.

Depois de sair da consulta e sentindo-se "perturbada e incomodada" com o sucedido, a paciente questionou o procedimento junto de especialistas e percebeu que a atitude do terapeuta em nada tinha a ver com o tratamento da sua patologia. Apresentou então queixa e Adelino F. foi julgado por um crime de violação.

No decorrer do julgamento, Adelino F., que é casado e tem dois filhos, negou os factos, dizendo que apenas manipulou o osso junto à zona púbica. Mas, para o Tribunal, o depoimento "inatacável, coerente e credível" da ofendida não deixou dúvidas de que o terapeuta cometeu o crime, aproveitando-se da vítima a pretexto do tratamento terapêutico que estava a realizar. Adelino F. foi condenado a uma pena efetiva de três anos de prisão por um crime de violação.