Maddie McCann: terminaram as buscas na barragem do Arade

As buscas da Polícia Judiciária na barragem do Arade, em Silves, já terminaram. Os trabalhos efetuados a pedido da polícia alemã deram-se por concluídos ao início desta tarde de quinta-feira.

As autoridades estão a desmontar as tendas e a guardar os vários equipamentos utilizados nas buscas que decorreram ao longo de três dias.

Os trabalhos foram realizados a pedido e sob supervisão das autoridades alemãs que esperam encontrar indícios do envolvimento de Christian Brueckner no desaparecimento de Maddie McCann em 2007.

As buscas concentraram-se numa zona muito precisa da barragem do Arade, supostamente após indicação de um informador próximo do alemão.

As autoridades têm procedido à recolha de várias amostras de solo que agora deverão ser sujeitas a análise. Todavia, ao que o JN conseguiu apurar, até ontem, quarta-feira, nada de relevante tinha sido encontrado.