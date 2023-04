"Terror de Pedrógão" apanha mais sete anos de prisão por furtos

António Martins, de 38 anos, conhecido no concelho de Vidigueira como o "Terror de Pedrógão", foi condenado pelo Tribunal de Beja a sete anos de prisão, por sete crimes de furto qualificado, dois de furto simples, um de dano simples e dois crimes de introdução em local vedado ao público. Todos os crimes foram cometidos em Pedrógão, uma aldeia do concelho da Vidigueira, no distrito de Beja.

Na única sessão do julgamento antes da leitura da sentença, o arguido não contestou a acusação nem as provas apresentadas contra si. Por outro lado, também não se mostrou arrependido dos crimes.

O arguido foi detido em 20 de outubro de 2022, quando, em pleno centro de Pedrogão, partiu o vidro do automóvel de Noémia Ramos, antiga comandante dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira, e tentou furtar o autorrádio e um casaco, avaliados em mil euros.

PUB

Quando se introduziu naquele veículo, um popular que também já tinha sido vítima do mesmo ladrão, trancou-o no interior e chamou a GNR, que o deteve. Presente então a tribunal, o arguido foi posto em prisão domiciliária, com vigilância eletrónica. Mas, um mês depois, desrespeitou aquela medida de coação e passou para prisão preventiva.

O "Terror de Pedrógão" tinha estado preso entre junho de 2012 e outubro de 2020. E, mal foi libertado, reincidiu no crime. Entretanto, no regresso ao Estabelecimento Prisional de Beja, já foi alvo de vários procedimentos disciplinares.