Teve alta do hospital a bebé exposta à droga consumida pelos pais

Já teve alta do Hospital de São João a bebé de dois anos que, no dia 13 deste mês, foi hospitalizada após ter acusado heroína e cocaína no sangue. A menina encontrava-se no carro dos pais, que foram surpreendidos quando consumiam droga na rua do Ouro, no Porto. Encontra-se agora ao cuidado de uma instituição.

A menina, que sofre de Trissomia 21, foi encaminhada para uma instituição, onde deverá ficar até que o Tribunal de Família e Menores do Porto decida o seu futuro, o que pode acontecer já em maio durante uma audiência em que serão ouvidos os pais, que vivem em França, e uma irmã, de 26 anos, que já teve a guarda legal da criança.

O casal, o homem com 45 anos, e a mulher, com 40, ele operário da construção civil e ela desempregada, foi detido pela PSP na manhã do dia 13, quando consumia droga no interior da viatura tendo a bebé a seu lado.

A exposição à droga fez com que a criança apresentasse sinais de consumo, tendo sido conduzida à Urgência Pediátrica do Hospital de São João, onde ficou internada até esta quarta-feira.