Todas as medidas de coação: Vieira e restantes arguidos têm de pagar cauções

JN Hoje às 21:15, atualizado às 22:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O juiz Carlos Alexandre decidiu, este sábado, as medidas de coação a aplicar aos quatro arguidos da operação Cartão Vermelho. Luís Filipe Vieira, até agora presidente benfiquista e principal arguido no processo, fica em prisão domiciliária até ao pagamento de três milhões de euros. Os restantes três arguidos ficam em liberdade mediante pagamento de cauções.

Luís Filipe Vieira

- Fica em prisão domiciliária até ao pagamento da caução de três milhões de euros, com 20 dias para pagar;

- Proibição de abandonar o território nacional, com entrega de passaporte (depois da prestação da caução);

- Proibição de contacto com os arguidos do processo, à exceção do filho;

- Proibição de contactar com os membros do Conselho de Administração da Benfica SAD (Rui Costa incluído);

- Proibição de contactar com administradores e funcionários do Novo Banco, além do ex-administrador Vítor Fernandes.

​José António dos Santos (empresário conhecido como "Rei dos Frangos")

- Prestação de caução de 2 milhões de euros;

- Proibição de entrar em contacto com os arguidos;

- Proibição de abandonar o território nacional, com entrega de passaporte;

- Proibição de contactar com administradores e funcionários do Novo Banco, além do ex-administrador Vítor Fernandes.

Tiago Vieira (empresário e filho de Luís Filipe Vieira)

- Prestação de caução de 600 mil euros;

- Proibição de contacto com os arguidos do processo, à exceção do pai;

- Proibição de abandonar o território nacional, com entrega de passaporte;

- Proibição de contactar com administradores e funcionários do Novo Banco, além do ex-administrador Vítor Fernandes.

Bruno Macedo (agente desportivo)

- Prestação de caução de 300 mil euros;

- Proibição de contacto com os arguidos do processo;

- Proibição de abandonar o território nacional, com entrega de passaporte.

Consulte aqui o despacho do Tribunal Central de Instrução Criminal, que detalha todas as medidas de coação