Traficante de Barcelos preso pela GNR

Um homem, de 23 anos, suspeito de tráfico de droga e furto de viaturas foi detido pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Barcelos.

Após uma investigação de cerca de um ano, os militares realizaram buscas e apreenderam ao suspeito 100 doses de cocaína, dois carros, 1500 euros e ainda material de acondicionamento, corte e pesagem de substâncias psicotrópicas.

O indivíduo é suspeito de se dedicar à venda de produto estupefaciente a outros traficantes, no distrito do Porto. "No âmbito da investigação, foi desencadeada uma operação policial que culminou com o cumprimento de seis mandados de buscas, uma busca domiciliária, uma em estabelecimento comercial, uma em veiculo e três em oficinas", adianta a GNR.

Na mesma investigação já tinha sido detido um suspeito, sujeito a prisão preventiva.