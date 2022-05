Traficante de droga danificou edifício público no Fundão

Beatriz Azeredo Hoje às 14:16 Facebook

A GNR deteve um homem, no domingo, por estragos num edifício público e tráfico de droga, no concelho do Fundão. O suspeito tinha 45 doses de droga e selos de LSD.

No seguimento de uma denúncia por danos num edifício público, os militares da Guarda foram ao local e verificaram que as janelas, as paredes e as casas de banho do imóvel estavam danificadas.

O indivíduo, de 43 anos, foi intercetado nas imediações estava na posse de 30 doses de cocaína, 14 de MDMA, 13 selos de LSD e canábis.

O detido já tinha antecedentes criminais por crimes da mesma natureza e será ouvido esta segunda-feira no Tribunal Judicial do Fundão para eventuais medidas de coação.