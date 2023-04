Traficante de droga esfaqueado em casa no Barreiro

Um traficante de droga, referenciado pelas autoridades, foi esfaqueado várias vezes em casa no Barreiro por um homem encapuzado. O suspeito arrombou a porta de casa da vítima e esfaqueou-a violentamente nas costas pelo menos cinco vezes. A vítima foi transportada para o hospital e não corre perigo de vida.

O caso ocorreu na madrugada de domingo na cidade do Barreiro. A Polícia Judiciária de Setúbal está a investigar o caso que pode ter na sua origem uma tentativa de assalto pelo suspeito, que procurava o produto estupefaciente que a vítima teria em casa. Uma segunda hipótese será a tentativa de homicídio num cenário de ajuste de contas.

Após o crime, o suspeito fugiu, mas não levou consigo nada da casa da vítima. Um segundo morador da habitação, inquilino, fugiu perante as agressões. A PJ, ao que foi possível apurar, já falou com a vítima, mas esta não se mostrou cooperante no sentido de identificar o suspeito ou elucidar sobre as possíveis motivações do crime.