Traficante tinha 18 mil euros e disse que eram gorjetas

A PSP deteve um homem, com 35 anos, por tráfico de droga, em Agualva-Cacém, Sintra. O suspeito foi intercetado na estação ferroviária e foram-lhe apreendidos, após uma busca domiciliária, mais de 18 mil euros em dinheiro e haxixe.

A Polícia interpelou-o, no passado dia 4, pelas 19.45 horas, na Estação Ferroviária da Agualva-Cacém, e na mochila tinha algumas embalagens de plástico, contendo 14,92 doses de haxixe, um envelope com 1150 euros e 640 euros numa carteira.

Sobre a proveniência do dinheiro o detido afirmou que seriam "gratificações do trabalho, como empregado de mesa". "Por existir incerteza no discurso do suspeito e no esclarecimento quanto à posse do valor monetário elevado, foi o mesmo apreendido cautelarmente e, em virtude do estupefaciente, dada voz de detenção", refere a PSP, em comunicado divulgado esta quarta-feira.

Em seguida foi efetuada uma busca domiciliária, em que foram apreendidas 89 doses de haxixe, 16.470 euros em dinheiro, um canivete, uma navalha, sete facas de cozinha, 43 petardos, dois telemóveis, um cofre eletrónico, dois cachimbos, uma balança de precisão, uma caixa com várias embalagens de plástico e três folhas com anotações de nomes e valores monetários.

O detido foi ouvido em primeiro interrogatório judicial na Instância Local Criminal, Secção Criminal e de Pequena Criminalidade de Sintra, tendo sido notificado para comparecer no próximo dia 19.