Traficantes detidos com cocaína no Aeroporto de Lisboa

A Polícia Judiciária, em colaboração com o SEF, deteve dois homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 25 e os 36 anos, que tentava entrar em Portugal com 6,5 quilos de cocaína. Os traficantes foram intercetados no Aeroporto de Lisboa.

Os detidos, dois estrangeiros e um português, foram intercetados nos últimos dias quando viajavam desde um país da América Latina. A droga era transportada junto ao corpo e o interior do organismo.

Os arguidos foram ouvidos em primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.