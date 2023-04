Traficantes mantinham moradores como reféns em bairros de Lisboa

A PSP deteve sete homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 19 e os 45 anos, por tráfico de droga nos bairros do Portugal Novo e das Moagens, em Lisboa. A Polícia sublinha que foram anuladas "as fortificações que os traficantes construíam no interior dos prédios destes bairros, restituindo-se agora a liberdade aos moradores de lotes que se sentiam reféns nas suas próprias casas".

A operação decorreu nos dias 28 de março e no passado dia 5 e "foram promovidas face às investigações que decorriam sob os pontos de venda direta aos consumidores" que se tinham estabelecido naqueles dois bairros.

Foram apreendidas 2941 doses de cocaína, 313 de heroína, 104 de haxixe e 2593 euros e a PSP destaca que foram demolidas as defesas que os traficantes construíam no interior dos prédios para dificultar a ação policial, mas que tornavam os moradores "reféns nas suas próprias casas".

Os detidos no dia 28 de março foram ouvidos em primeiro interrogatório judicial, sendo-lhes aplicada a medida de coação de prisão preventiva, à exceção de um que ficou com apresentações semanais.