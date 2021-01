Traficantes que vendiam haxixe a adolescentes detidos pela GNR

Roberto Bessa Moreira e Reis Pinto Hoje às 12:12 Facebook

Investigação com dois anos terminou com operação que envolveu cerca de cem militares e desmantelou uma das principais redes a operar no Grande Porto. Apreendidos mais de dez quilos de haxixe e 390 de folha de tabaco

Cerca de cem militares da GNR levaram a cabo uma operação, na madrugada da última quarta-feira, que desmantelou uma das principais redes de tráfico de droga a atuar no Grande Porto e em alguns concelhos de Aveiro. Mais de dez quilos de haxixe, 392 quilos de folhas de tabaco moído, 47600 cigarros e 143 doses de liamba foram apreendidos. Oito elementos do grupo, todos com antecedentes criminais por tráfico de droga, foram detidos.

A investigação prolongou-se pelos últimos dois anos e permitiu aos militares do Núcleo de Investigação Criminal de Vila Nova de Gaia da GNR descobrir o modo de atuação da rede. Esta adquiria a droga, sobretudo haxixe, e pagava avultadas quantias aos proprietários de "casas de recuo" para a esconder longe de olhares curiosos. Foi nestas habitações que a maioria dos dez quilos de haxixe seria encontrada.

Numa fase seguinte, a droga era levada pelos elementos de nível intermédio da organização aos pequenos traficantes e eram estes que a vendiam em locais frequentados por adolescentes. A maioria atuava em cafés, mas também havia quem traficasse à porta de escolas. "O grupo era muito organizado e cauteloso", avança fonte ligada à investigação.

Apesar das cautelas evidenciadas, a GNR conseguiu identificar os principais elementos da rede e avançar para a detenção. Todos estavam já referenciados pelas autoridades policiais por ligações ao tráfico e alguns já cumpriram pena de prisão por este crime.

Residentes em Vila Nova de Gaia, Maia, Espinho e Valongo e com idades compreendidas entre os 29 e os 51 anos, os detidos foram mantendo, ao longo dos anos, empregos precários para disfarçar os lucros obtidos com o tráfico e que lhe permitiam, entre outros luxos, comprar carros topo de gama. Quatro deles, inclusive um jipe Range Rover, foram apreendidos durante as 11 buscas realizadas pela GNR.

Estas buscas foram conduzidas pelos militares da Investigação Criminal de Vila Nova de Gaia da GNR e apoiadas por outras valências da Guarda, nomeadamente o Destacamento de Intervenção e o Destacamento de Ação Fiscal. Elementos da PSP do Porto e de Aveiro também participaram na operação.

Durante as mesmas buscas os militares foram surpreendidos com 392 quilos de folhas de tabaco e 47600 cigarros, provenientes do contrabando, escondidos nas "casas de recuo". Tal como os 10480 euros em dinheiro, duas armas de ar comprimido, um revólver e uma soqueira, o tabaco ilegal foi apreendido pela GNR.