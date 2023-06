Transportava 390 maços de tabaco ilegal em Oliveira de Azeméis 

A GNR de Oliveira de Azeméis apreendeu 390 maços de tabaco sem estampilha fiscal e 500 gramas de tabaco avulso. Um homem de 41 anos foi identificado.

De acordo com a GNR, no decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária foram detetados, no interior de um veiculo, 390 maços de tabaco sem estampilha fiscal e uma embalagem com 500 gramas de tabaco avulso, motivo que levou à apreensão do material e à identificação do condutor.

A instrução do processo prossegue a cargo da Unidade de Ação Fiscal (UAF) da GNR.

Estas ações policiais inserem-se no combate à fraude no âmbito do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e Imposto Especial de Consumo (IEC), através do mercado paralelo, pelo não pagamento dos impostos devidos, com repercussões no funcionamento dos mercados e da competitividade das economias.