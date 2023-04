Traziam brasileiros para os explorar na construção civil em Coimbra

JN Hoje às 15:12 Facebook

Dois homens suspeitos de recrutarem cidadãos brasileiros para os explorar na construção civil foram detidos pela Polícia Judiciária de Coimbra. Em causa estão crimes de tráfico de pessoas para fins de exploração laboral. Os dois arguidos são um funcionário público e um empresário, com 36 e 51 anos.

"Pelo menos desde 2021, os agora arguidos procediam ao recrutamento de trabalhadores no estrangeiro, sobretudo no Brasil, com a finalidade de virem para Portugal trabalhar numa empresa ligada à construção civil sediada em Coimbra", explica a PJ.

Os arguidos são suspeitos de, numa fase inicial, assumir as despesas de transporte e legalização dos trabalhadores. Depois as vítimas ficariam vinculadas a uma dívida muito superior ao valor real das verbas despendidas. A PJ adianta que os arguidos ficavam na posse dos passaportes dos cidadãos brasileiros, "enquanto a dívida não fosse saldada com os proventos do seu trabalho".

As detenções foram cumpridas ao abrigo de mandados de detenção emitidos pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), em Coimbra e Lisboa. A operação, que decorreu na segunda-feira, contou com a estreita colaboração com a Unidade Nacional Contra-terrorismo.

As medidas de coação ainda não são conhecidas.