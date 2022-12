Três detidos pela GNR em zonas de diversão noturna de Caminha e Viana

O Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo anunciou a detenção de três pessoas, com idades compreendidas entre os 32 e os 46 anos, numa operação desenvolvida em zonas de diversão noturna de Caminha e Viana do Castelo.

Durante a ação, realizada no sábado, foram ainda detetadas 29 infrações relacionadas com consumo de estupefacientes, código da estrada e fiscalização de estabelecimentos de restauração e bebidas.

egundo comunicado divulgado por aquele Comando, tratou-se de "uma operação especial de prevenção criminal", com "especial incidência em zonas urbano-sensíveis e de diversão noturna" nos concelhos de Viana do Castelo e Caminha.

Foram fiscalizados estabelecimentos e viaturas, tendo sido detidos três indivíduos por condução sob o efeito do álcool e ainda elaborados 29 autos de contraordenação, respeitantes a 17 por infrações ao Código da Estrada, 10 no âmbito da fiscalização a estabelecimentos de restauração e bebidas, e dois autos por consumo de estupefacientes.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Caminha e comunicados à Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência de Viana do Castelo.

A operação empenhou militares do Comando Territorial de Viana do Castelo, e contou com o apoio do Destacamento de Ação Fiscal (DAF) do Porto e dos Destacamentos de Intervenção (DI) de Braga, Porto e Guarda.