Três detidos por roubarem castanhas num souto em Bragança

A GNR anunciou, esta sexta-feira, a detenção de um homem de 72 anos e duas mulheres de 46, por furto de castanhas no concelho de Bragança.

Segundo uma fonte do comando da GNR em Bragança, as detenções ocorreram na sequência de uma denúncia que dava conta que três pessoas estavam "a apanhar castanha sem o consentimento do proprietário" num souto.

Face a este delito, os militares da GNR deslocaram-se ao local, tendo procedido à detenção dos suspeitos e à recuperação de 70 quilos de castanhas.

PUB

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Bragança. A ação contou com o reforço do Posto Territorial de Bragança.

A GNR informou ainda que tem desenvolvido um conjunto de ações com o objetivo de intensificar o patrulhamento e fiscalização das áreas agrícolas e florestais, no sentido de reprimir a prática de crimes de furto.