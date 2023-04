Três feridos em agressão com arma branca por causa do trânsito

Três pessoas ficaram feridas, duas em estado grave, na sequência de uma agressão com uma arma branca, esta tarde de sábado, em Bragança. Uma altercação com arma branca esteve na origem do confronto.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários, as duas vítimas em estado grave são dois homens, de 48 e 19 anos, pai e filho, que sofreram ferimentos no abdómen e na região dorsal. A terceira vítima é uma mulher de 44 anos, mulher e mãe dos dois feridos, que ficou com ferimentos numa mão. Todos foram transportados para o Hospital de Bragança.

O agressor, um jovem cuja idade não foi possível apurar, foi detido pela PSP.

A agressão ocorreu na avenida junto ao Parque da Trajinha, uma zona muito frequentada ao fim de semana, por causa de uma alteração relacionada com o trânsito.

O socorro foi garantido por dez bombeiros apoiados por quatro ambulâncias. No local estiveram vários agentes da PSP.