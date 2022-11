Três homens detidos por caça ilegal

A GNR anunciou, esta segunda-feira, a detenção de três homens por caça ilegal em Macedo de Cavaleiros e Vila Flor.

Em Vila Flor foram detidos em flagrante dois homens de 19 e 45 anos, no domingo, quando caçavam num terreno não cinegético, nomeadamente junto a uma estrada nacional, dentro de uma faixa de proteção de 100 metros. No decorrer das diligências feitas por militares do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) foram apreendidas duas armas de caça, a respetiva documentação e diversas munições.

Já em Macedo de Cavaleiros, foi detido um caçador de 44 anos que usava meios proibidos, nomeadamente um chamariz, o que levou à sua detenção durante uma operação de fiscalização.

No decurso desta ação foi apreendida uma espingarda de caça, 72 munições e um chamariz.

O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos para o Tribunal de Macedo de Cavaleiros.