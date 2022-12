Três polícias agredidos por clientes impedidos de entrar em casino de Espinho

JN Hoje às 11:17 Facebook

A polícia deteve três pessoas por injúrias e agressão contra três agentes da PSP que se encontravam ao serviço no casino de Espinho, este domingo.

O caso aconteceu esta madrugada, pelas 01.30 horas, após o estabelecimento ter negado a entrada a dois homens e uma mulher, de 24, 32 e 35 anos, por demonstrarem estar sob influência de álcool.

A polícia interpelou-os para que abandonassem o local, após várias insistências destes para aceder ao espaço, e interferência na entrada e saída de clientes do casino, de acordo com um comunicado do Comando Distrital da PSP de Aveiro.

Os indivíduos passaram de uma postura intimidatória para as agressões e desferiram pontapés e murros contra os agentes, sendo depois detidos e levados para a Esquadra Policial de Espinho, onde foram constituídos arguidos.

Deverão ser ouvidos no Tribunal de Espinho, esta segunda-feira, pelas 10.30 horas, para conhecimento de eventuais medidas de coação.