Tribunal obrigado a julgar uso de imagem de ex-futebolista do Braga em videojogo

O Tribunal da Relação de Guimarães acaba de obrigar o Tribunal de Braga a julgar o processo que um ex-futebolista do Sporting Clube de Braga, Raúl Silva, intentou contra a empresa norte-americana que criou os videojogos FIFA, a Electronic Arts (EA). O atleta queixa-se de que a empresa usou a sua imagem e o seu nome sem autorização, reclamando uma indemnização de 185 mil euros, mais juros, por danos patrimoniais (180 mil) e não patrimoniais (cinco mil).

A ação do futebolista de 32 anos, agora no Universitatea Craiova, da Roménia, entrou em 2021 na Unidade Cível do Tribunal de Braga, que se considerou incompetente para a julgar, alegando que era do foro internacional. Mas Raúl Silva recorreu para a Relação de Guimarães, que lhe deu razão e devolveu o processo ao tribunal de primeira instância.

Factos em Portugal