Trio roubou cofre de esmolas na Praça da República

JN Hoje às 11:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Três homens foram detidos pela PSP de Braga por suspeita de furto. Roubaram um cofre de esmolas de uma igreja no centro da cidade. Também em Braga, quatro mulheres e um homem foram detidos por furtar mais de 2 mil euros em artigos num centro comercial.

O primeiro caso ocorreu nesta madrugada. Pouco depois da meia-noite, a PSP foi alertada para um furto de um cofre de esmolas na Praça da República. Os polícias deslocaram-se rapidamente para o local e intercetaram três suspeitos, com 27, 38 e 45 anos de idade, ainda na posse do cofre.

O cofre foi apreendido e os três homens foram detidos, identificados e notificados para comparecerem no Tribunal Judicial da Comarca de Braga.

PUB

Vários furtos no Braga Parque

No sábado, a PSP havia detido cinco suspeitos de vários furtos em lojas do Centro Comercial Braga Parque. Os suspeitos, quatro mulheres e um homem com idades entre os 16 e os 35 anos, terão furtado artigos de valor superior a dois mil euros em vários estabelecimentos comerciais do espaço.

Os detidos foram notificados para comparecerem, nos Serviços do Ministério Público junto do Tribunal Judicial da Comarca de Braga.