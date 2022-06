Troca de tiros no bar "Aloha" na marginal de Vila do Conde

Uma troca de tiros no bar "Aloha", na marginal de Vila de Conde, deixou em sobressalto os moradores da zona, esta noite. ​​Policia Marítima, PSP e GNR foram mobilizadas para o local. Os Bombeiros de Vila do Conde socorreram um homem com ferimentos ligeiros. Para já ninguém foi formalmente detido.

Tudo terá acontecido pouco depois das 21.30 horas. Quem por ali mora, diz que foram ouvidos "vários disparos", seguidos de grande confusão.

Às 21.58 horas, os bombeiros foram chamados à praça Vasco da Gama, junto aos Paços do Concelho (a cerca de dois quilómetros do bar), para socorrer um homem que, na sequência de uma agressão, teria ficado ferido, embora sem gravidade.

À chegada dos bombeiros, o homem, que seria segurança do "Aloha", foi assistido no local e recusou o transporte à unidade hospitalar. No local, estava já a PSP, que procurava descobrir quem disparou os tiros à porta do bar e porquê.

Por enquanto, explicou, ao JN, o comandante da Capitania de Vila do Conde, Bruno Ferreira Teles, ainda ninguém foi formalmente detido, mas a Polícia Marítima continua no local a recolher indícios e a tentar apurar o que realmente aconteceu.