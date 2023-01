"Tudo em aberto" na investigação a homem desaparecido em Torres Novas

Maria Anabela Silva Hoje às 11:00 Facebook

Está "tudo em aberto" na investigação ao desaparecimento de um homem residente em Alcorochel, no concelho de Torres Novas. Quem o diz é o diretor do Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Leiria da Polícia Judiciária , que tem no terreno uma equipa da investigação de crimes contra pessoas.

Segundo Avelino Lima, até ao momento não existem indícios que apontem para "um qualquer cenário", pelo que, todas as hipóteses estão a ser consideradas pela equipa de investigação. "Está-se a reconstruir o histórico de relações da pessoa e a tentar perceber se o desaparecimento foi voluntário ou se houve intervenção de terceiros", adianta o diretor da PJ de Leiria.

De acordo com informação partilhada pela família nas redes sociais, Filipe Silva, de 48 anos, com 1,77 metros de altura e aproximadamente 85 quilos, foi visto pela última vez no dia 30 de dezembro, pelas 10 horas, a circular a pé no centro da aldeia.

No terreno, têm sido feitas buscas, quer pela família e população quer pela GNR. No último domingo, algumas dezenas de pessoas, dividas em grupo, percorreram terrenos e procuram em poços, casas abandonadas e junto a uma lagoa existente nas imediações da aldeia. Segundo o jornal online "MédioTejo", estas buscas, organizadas pela família, revelaram-se infrutíferas.