Turista irlandês suspeito de matar companheiro tem passado violento

Motivos fúteis exponenciados pelo consumo de droga estarão na origem do homicídio ocorrido em Albufeira.

O turista estrangeiro que, na segunda-feira, foi detido por ser suspeito de assassinar à facada, num apartamento de um empreendimento hoteleiro, de Albufeira, o companheiro já estava referenciado pelas autoridades portuguesas por "crimes violentos", praticados nas diversas ocasiões em que esteve de férias, no Algarve. A informação consta de um comunicado da Polícia Judiciária (PJ), que confirma a detenção de um homem de 30 anos. Tal como a vítima mortal, o detido é oriundo da Irlanda do Norte e estava a gozar uns dias de descanso na cidade algarvia.

A investigação apurou que os dois homens tinham uma relação próxima e que ambos terão consumido droga antes de se envolverem em agressões mútuas, que terminaram com a morte do irlandês, com 22 anos. O suspeito de homicídio está, por isso, também indiciado por tráfico de estupefacientes.

Detido aguarda medidas de coação

Tal como o JN avançou, os dois irlandeses estavam de férias, no complexo turístico Correeira Luxury Residence, quando, na madrugada de segunda-feira, confirma agora PJ, se envolveram em agressões "no interior de um apartamento" onde ambos pernoitavam. Os motivos para os desacatos estão relacionados com questões fúteis, que terão sido exponenciados pelo consumo de droga semelhante à que foi apreendida pela PJ no apartamento.

O certo é que o homem mais velho atingiu com várias facadas o peito do jovem, provocando-lhe graves ferimentos. "Foi possível apurar que a vítima, um jovem com 22 anos, foi agredida por um indivíduo das suas relações pessoais com recurso a arma branca", refere o comunicado da PJ.

O jovem ainda saiu do apartamento e percorreu parte do complexo turístico à procura de ajuda. No entanto, só seria encontrado, pelas 6.37 horas, encostado a um muro do empreendimento. "Estava em paragem cardiorrespiratória, com rigidez cadavérica e com feridas incisivas no peito", descreveu o 2.º comandante dos Bombeiros de Albufeira, Rui Fernandes. A morte foi confirmada, pouco depois, pelo médico do INEM.

O agressor também abandonou o apartamento, mas foi encontrado ainda no perímetro do empreendimento turístico. Quando foi abordado pelos inspetores estava desorientado e tentou, com insistência, resistir à detenção. Não conseguiu e está, nesta terça-feira, a ser interrogado no tribunal.

A PJ descreve o detido como "desempregado e já referenciado pela prática de crimes violentos", que cometia quase sempre que viajava, em férias, para o Algarve.