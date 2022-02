Um homem morreu baleado em Camarate

JN/Agências Hoje às 00:18 Facebook

Um homem morreu baleado no sábado na via pública em Camarate, no concelho de Loures, e os autores puseram-se em fuga, revelou à agência Lusa fonte do comando metropolitano de Lisboa da PSP.

Segundo a mesma fonte, a vítima, um homem de idade não relevada, foi baleada naquela localidade e transportada para o hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde acabou por morrer.

O disparo aconteceu cerca das 22.50 horas e os autores puseram-se em fuga, não tendo sido ainda encontrados.

No local estiveram a PSP, os bombeiros e o INEM.

Fonte oficial do comando metropolitano de Lisboa da PSP explicou que a Polícia Judiciária está a investigar a ocorrência.