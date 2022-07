Unidade móvel da PSP inaugurada hoje avaria ao fim de quatro horas

Alexandre Panda Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Partilhar

A esquadra móvel da PSP inaugurada esta tarde na praça da Batalha, no Porto avariou. Uma falha elétrica estará na origem da avaria. Imagens mostram a unidade móvel a ser carregada para uma carrinha da polícia.

Inaugurada às 18 horas, a esquadra móvel do Porto que iria receber as queixas dos cidadãos na via pública avariou cerca das 22 horas. Durante estas quatro horas, não terá recebido nenhuma queixa.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o veículo ficou sem energia, nem para alimentar os computadores que iam servir para receber as queixas, nem para pôr a carrinha a trabalhar. A PSP decidiu então chamar um reboque para levar o veículo para as oficinas da Polícias para consertar a avaria.

A esquadra móvel deveria sair da Praça da Batalha para estacionar na Praça Gomes Teixeira (Praça dos Leões) à 1 hora e ali receber queixas e prestar informações aos cidadãos e turistas.

As esquadras móveis de atendimento da PSP do Porto e de Lisboa, anunciadas pelo ministro da Administração Interna, na sequência do encerramento da maior esquadra do Porto no último fim de semana, entraram em funcionamento esta quinta-feira.

Na Praça da Batalha, no centro da cidade portuense, não esteve qualquer representante do Governo ou da Câmara Municipal do Porto. Em Lisboa, só estiveram polícias e assessores do ministro.

Segundo apurou o JN, esta carrinha ia para a Praça Gomes Teixeira e não haverá nenhuma outra para a substituir.