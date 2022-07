Usam dados privados à solta na Internet para burlar

Jovens adquiriram credenciais de cartões de outras pessoas para fazer dinheiro com esquema de compra e revenda. Acabaram detidos pela Polícia Judiciária.

Sete jovens de vários bairros do concelho de Loures são suspeitos de, desde 2020, terem adquirido ilegalmente online as credenciais dos cartões de crédito de terceiros para comprar, também na Internet, tablets e telemóveis, apurou o JN. Em seguida, alienariam os aparelhos diretamente a particulares sem conhecimento dos crimes ou em lojas de vendas em segunda mão. Por fim, "lavariam" na aquisição de criptomoedas o dinheiro arrecadado com o esquema.

O grupo, composto por homens com idades compreendidas entre os 20 e os 23 anos, foi agora detido pela Polícia Judiciária (PJ). Estão indiciados, entre outros crimes, por falsidade informática, burla informática e nas comunicações e branqueamento de capitais.